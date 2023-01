Van Nistelrooij kiest voor Drommel als eerste doelman PSV in KNVB-beker

Joël Drommel keept dit seizoen de KNVB-bekerwedstrijden van PSV, zo heeft trainer Ruud van Nistelrooij maandag bekendgemaakt op een persconferentie. De 26-jarige Drommel is in de Eredivisie en in Europa tweede doelman achter Walter Benítez.

PSV begint het bekertoernooi dinsdag in de tweede ronde met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam en dan zal Drommel dus zijn eerste wedstrijd van dit seizoen keepen. Vorig seizoen begon Drommel, die overkwam van FC Twente, als eerste keeper, maar hij verloor zijn basisplaats in april 2022 en is sindsdien tweede keeper.

"Joël is een topprof", zei Van Nistelrooij tegen onder meer De Telegraaf over zijn keuze voor Drommel in het bekertoernooi. "We vinden hem ook een heel goede keeper en geloven in hem, in zijn ontwikkeling en hoe hij zich opstelt. We vinden dat hij klaar is om het bekertoernooi te keepen."

Het is niet ongebruikelijk dat topclubs in het bekertoernooi kiezen voor een tweede doelman. Diederik Boer was onder Frank de Boer bijvoorbeeld twee seizoenen eerste doelman van Ajax in het bekertoernooi, maar bij PSV gebeurde het niet eerder dat een heel toernooi voor de tweede keeper werd gekozen.

Van Nistelrooij, die bezig is aan zijn eerste seizoen als PSV-trainer, vindt het belangrijk om dit seizoen zijn hele selectie te gebruiken. "We hebben de breedte en de spelers die het niveau te hebben om te spelen", vertelde hij.

Sparta tegen PSV begint dinsdag om 21.00 uur op Het Kasteel. Afgelopen zaterdag speelde PSV ook al tegen Sparta, maar toen was het een Eredivisie-duel in het Philips Stadion. De ploeg van Van Nistelrooij kwam niet verder dan 0-0.

Aanbevolen artikelen