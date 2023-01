Franse bondspreses wekt woede Mbappé en minister met uitspraken over Zidane

Delen via E-mail

De Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët ligt onder vuur vanwege uitspraken over Zinédine Zidane. Zowel Kylian Mbappé als de Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra heeft verontwaardigd gereageerd op de woorden van de bestuurder.

Le Graët verlengde afgelopen week het contract van bondscoach Didier Deschamps tot medio 2026. Rond de bekendmaking daarvan wilde de Franse pers van de bestuurder weten of Zidane een optie zou zijn geweest als zou zijn besloten de samenwerking met Deschamps te beëindigen.

"Zinédine Zidane, ik zou hem nog niet eens opnemen", antwoordde Le Graët op de vraag wat hij zou doen als Zidane hem zou bellen. "Wat zou ik hem moeten zeggen? Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar verder, want ik ben net een contract overeengekomen met Didier?"

Ook betwijfelde Le Graët of de Franse legende wel aan de slag wil als bondscoach. "Hij moet doen wat hij wil, het gaat mij niet aan. Ik heb hem nooit ontmoet en we hebben nooit overwogen om afscheid te nemen van Deschamps. Zidane kan gaan en staan ​​waar hij wil. Hij kan naar een grote club, een nationale ploeg zie ik minder snel gebeuren."

Mbappé reageerde zondagavond via Twitter op de uitspraken van Le Graët. "Zidane is Frankrijk. Zo gaan we niet om met legendes zoals hij", schreef de 24-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain.