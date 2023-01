Franse bondspreses biedt excuses na storm van kritiek over uitspraken over Zidane

De Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët heeft maandag zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken over Zinédine Zidane. De 81-jarige Le Graët maakte met harde woorden duidelijk dat de voormalige trainer van Real Madrid geen optie was voor het bondscoachschap en dat leidde tot een storm van kritiek.

"Ik bied mijn excuses aan voor mijn opmerkingen, die absoluut niet weerspiegelen hoe ik denk over de speler die Zidane was en de coach die hij is geworden", liet Le Graët in een reactie aan het Franse persbureau AFP weten.

Le Graët verlengde vorige week het contract van bondscoach Didier Deschamps tot medio 2026. Rond de bekendmaking daarvan wilde de Franse pers van de bestuurder weten of Zidane een optie zou zijn geweest als de samenwerking met Deschamps beëindigd zou worden.

"Zidane, ik zou hem nog niet eens opnemen", antwoordde Le Graët op de vraag wat hij zou doen als de 108-voudig international, die als trainer drie keer de Champions League won met Real Madrid, hem zou bellen. "Wat zou ik hem moeten zeggen? Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar verder, want ik ben net een contract overeengekomen met Didier?"

Ook betwijfelde Le Graët of de Franse legende wel aan de slag wil als bondscoach. "Hij moet doen wat hij wil, het gaat mij niet aan. Ik heb hem nooit ontmoet en we hebben nooit overwogen om afscheid te nemen van Deschamps. Zidane kan gaan en staan ​​waar hij wil. Hij kan naar een grote club, een nationale ploeg zie ik minder snel gebeuren."

Noël Le Graët met de Franse bondscoach Didier Deschamps. Foto: AFP

'Le Graët toont een stuitend gebrek aan respect'

De woorden van Le Graët leidden tot veel verontwaardiging bij onder anderen Kylian Mbappé en de Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra. "Zidane is Frankrijk. Zo gaan we niet om met legendes zoals hij", reageerde de 24-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain en het Franse elftal zondagavond op Twitter.

Minister Oudéa-Castéra schreef op Twitter dat Le Graët de plank heeft misgeslagen met zijn woorden over Zidane. "Een stuitend gebrek aan respect wordt hier getoond. Nota bene richting een legende in het voetbal en in de sport als geheel. De voorzitter van de grootste Franse sportbond moet zoiets niet zeggen. Excuses graag."

Het is de vraag of de kritiek stopt nu Le Graët zijn excuses heeft gemaakt. Hij is al sinds 2011 voorzitter van de Franse bond.

