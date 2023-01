Frenkie de Jong en Barcelona verslaan Atlético Madrid en gaan steviger aan kop

FC Barcelona heeft zondag een nieuwe overwinning geboekt in La Liga. De koploper van Spanje won met Frenkie de Jong in de basis met 0-1 van concurrent Atlético Madrid en heeft de eerste plek nu steviger in handen.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel na ruim twintig minuten en kwam op naam van Ousmane Dembélé, die afrondde na goed voorbereidend werk van Pedri en Gavi. Het was voor de Franse buitenspeler de vijfde competitietreffer.

In het vervolg kreeg Atlético mogelijkheden om terug te slaan, maar onder anderen José Maria Giménez en Antoine Griezmann hadden geen succes. Aan de andere kant waren Dembélé en Ferrán Torres (goal afgekeurd) dicht bij 0-2.

In de extra tijd was er rood voor Torres en Atlético-verdediger Stefan Savic wegens een opstootje en kreeg Griezmann dé kans op de gelijkmaker tegen zijn oude club. Zijn inzet van dichtbij werd voor de doellijn weggewerkt door Ronald Araújo.

De Jong begon op het middenveld en werd ruim tien minuten na rust gewisseld door Barcelona-trainer Xavi. Landgenoot Memphis Depay bleef net als bij het vorige competitieduel de hele wedstrijd op de bank.

Barcelona al zeven duels zonder verlies

Barcelona is sinds de 3-1-nederlaag bij Real Madrid op 16 oktober ongeslagen. Na de verloren 'Clásico' volgden zes overwinningen en één gelijkspel voor de 26-voudig kampioen van Spanje.

Concurrent Real ging zaterdag met 2-1 onderuit bij Villarreal, wat betekent dat Barcelona nu drie punten voorsprong heeft. Daarachter volgt Real Sociedad als nummer drie, met zes punten minder dan Real. Atlético is de nummer vijf.

