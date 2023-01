Cillessen spreekt binnenkort met keeperstrainer Oranje en hoopt op nieuwe kans

Delen via E-mail

Jasper Cillessen heeft goede hoop dat hij onder bondscoach Ronald Koeman terugkeert bij Oranje. De 63-voudig international liet zich zondag tegen zijn oude club Ajax gelden met een aantal fantastische reddingen (1-1).

"Natuurlijk is dat leuk, maar daar sta ik ook voor", bleef de 33-jarige Cillessen bescheiden tegen ANP. "Al die ballen kwamen kennelijk binnen mijn bereik. Maar het is leuk dat het zo uitpakt."

Cillessen was de gevierde man in De Goffert. Hij werd verkozen tot man van de wedstrijd en kreeg zelfs de complimenten van Alfred Schreuder en Dusan Tadic, de trainer en aanvoerder van Ajax. Bovendien bleven de gelukkige supporters van NEC zijn naam maar scanderen.

De keeper was wel toe aan een succesje. Hij koos afgelopen zomer voor NEC met het oog op het WK, maar Louis van Gaal nam hem niet mee naar Qatar. De vertrokken bondscoach gaf de voorkeur aan Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow. Dat deed Cillessen pijn. Heel veel pijn.

Cillessen heeft de WK-duels van Oranje wel bekeken. Ook voor hem was het een verrassing dat Andries Noppert het doel van het Nederlands elftal verdedigde. "Maar hij heeft het gewoon heel goed gedaan", erkende hij. "Dus alle complimenten aan Andries."

Cillessen heeft Oranje nog niet uit zijn hoofd gezet. De ervaren doelman uit Groesbeek hoopt dat hij onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman weer een kans in de nationale ploeg krijgt. "Ik ben nog steeds fan van Oranje", zei hij.

"Ik heb Koeman nog niet gesproken, maar ik heb volgende week wel een gesprek met keeperstrainer Patrick Lodewijks. Dat is ook om te kijken hoe het de afgelopen maanden is gegaan."

Oranje komt in maart weer bij elkaar. Dan begint de kwartfinalist van het WK het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024 in Duitsland. Op 24 maart neemt Oranje het op tegen Frankrijk. Drie dagen later wacht een thuisduel met Gibraltar.