Manchester City laat Chelsea kansloos en treft mogelijk Arsenal in FA Cup

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Manchester City heeft zondag met speels gemak de vierde ronde van de FA Cup bereikt. De ploeg van coach Josep Guardiola was voor eigen publiek met 4-0 te sterk voor Chelsea en treft in de volgende wedstrijd mogelijk Arsenal.

Riyad Mahrez opende halverwege de eerste helft de score voor City. De Algerijn krulde een vrije trap prachtig in de rechterbovenhoek. Na een half uur verdubbelde Julián Álvarez de voorsprong uit een strafschop. De bal ging op de stip na een handsbal van Kai Havertz.

Phil Foden besliste de wedstrijd nog voor rust. De Engelse middenvelder rondde een schitterende aanval van City af. Mahrez maakte in de slotfase van de tweede helft zijn tweede van de avond. Ditmaal schoot hij een penalty overtuigend binnen na een overtreding van Kalidou Koulibaly.

Hakim Ziyech had een basisplaats bij Chelsea, maar kon weinig indruk maken. De oud-Ajacied werd na iets meer dan een uur gewisseld. Nathan Aké bleef op de bank bij City, net als Erling Haaland en Kevin De Bruyne.

Afgelopen donderdag stonden Manchester City en Chelsea ook tegenover elkaar, maar toen in de Premier League. City won het duel op Stamford Bridge met 0-1 en vergrootte daarmee de zorgen van Chelsea, dat slechts tiende staat.

In de vierde ronde van de FA Cup neemt Manchester City het voor eigen publiek op tegen Arsenal of Oxford United, zo bepaalde de loting eerder op de dag. De koploper in de Premier League gaat maandag om 21.00 uur op bezoek bij de League One-club.