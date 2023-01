Ajax-keeper Pasveer hoorde van Schreuder nog niks over pikorde na komst Rulli

Remko Pasveer heeft van trainer Alfred Schreuder nog niet gehoord of hij bij Ajax zijn basisplaats moet afstaan. De trainer leek eerder deze week nog de suggestie te wekken dat de Argentijnse doelman Gerónimo Rulli de nummer één onder de lat zou worden.

"Mijn laatste wedstrijd als Ajax-keeper? Dat weet ik niet", reageerde Pasveer zondag tegen ESPN na het 1-1-gelijkspel op bezoek bij NEC. "Ik heb nog niets gehoord van de trainer, dus we gaan het zien. Ik doe altijd mijn uiterste best en geef nooit op."

Het antwoord van Pasveer is opmerkelijk. Schreuder vertelde vrijdag op de persconferentie namelijk dat hij waarschijnlijk voor Rulli kiest. Tegen NEC was de Argentijnse doelman, die overkwam van Villarreal, nog niet speelgerechtigd.

"Het lijkt me logisch dat als je een keeper haalt, dat hij dan eerste keeper wordt", zei Schreuder vrijdag. "We zijn al een tijd met Remko in gesprek. We zijn tevreden over hem. We praten sowieso met onze keepers, ook met Jay Gorter en Maarten Stekelenburg."