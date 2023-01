Uitgerekend Toornstra doet Feyenoord pijn: 'Hadden hem goed kunnen gebruiken'

Jens Toornstra beleefde zondag in het shirt van FC Utrecht een bijzonder weerzien met zijn oude werkgever. Uitgerekend de oud-Feyenoorder maakte het openingsdoelpunt in het duel, dat in een 1-1-gelijkspel eindigde.

Al binnen drie minuten was het raak voor FC Utrecht en Toornstra. De 33-jarige middenvelder schoot de thuisploeg in De Galgenwaard op voorsprong, maar juichte ingetogen. "Hij had alleen het verkeerde shirtje aan vandaag", zei Slot met een brede lach op de persconferentie.

Toornstra stond begin dit seizoen nog onder contract bij Feyenoord, waar hij een reserverol had. Vanwege zijn bewezen diensten in de afgelopen acht jaar werkte Feyenoord mee aan een vertrek. Met de Rotterdammers werd Toornstra eenmaal kampioen, won hij tweemaal de KNVB-beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

"Hij speelde heel goed en we hadden hem nog goed kunnen gebruiken dit seizoen", vervolgde Slot. "Maar dat wisten we ook toen we er destijds voor kozen om met hem mee te denken. Jens wilde graag aan spelen toekomen en toen hebben wij ervoor gekozen om ons superchique op te stellen."

Toornstra: 'Volgens mij was Slot niet heel blij met me'

Toornstra zelf kon zijn doelpunt maar moeilijk geloven. "Bizar hé", reageerde hij bij ESPN. "Ik ben dit jaar nog geen enkele keer in de zestien gekomen, maar vandaag viel de bal voor mijn voeten. Ik zei van tevoren al dat ik met respect zou juichen. Volgens mij is dat wel gelukt."

Toornstra werd in de slotfase gewisseld en kreeg een mooi applaus van de fans van zowel Feyenoord als FC Utrecht. Feyenoord-trainer Slot dolde na afloop nog met de middenvelder. "Hij gaf me een duw", zei Toornstra met een lach. "Volgens mij was hij niet heel blij met me vandaag."

Door een late gelijkmaker van Alireza Jahanbakhsh eindigde FC Utrecht-Feyenoord in een 1-1-gelijkspel. Feyenoord blijft koploper, met drie punten voorsprong op Ajax en PSV. FC Utrecht staat zevende.

