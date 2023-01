Schreuder houdt ook na nieuwe misstap Ajax moed: 'De resultaten komen vanzelf'

Trainer Alfred Schreuder ziet geen reden tot paniek bij Ajax, ook al bleef zijn ploeg zondag voor de vierde keer op rij zonder winst in de Eredivisie. Op bezoek bij NEC werd het 1-1.

Na een 0-1-voorsprong bij rust door een treffer van Davy Klaassen kwam NEC vroeg in de tweede helft bij het enige schot op doel langszij via Landry Dimata. Ajax had een overwicht, maar buitte dat niet uit.

"Als je simpel naar de wedstrijd kijkt, hebben we onze kansen niet benut. We hebben voldoende mogelijkheden gecreëerd om hier meer dan één goal te maken", zei Schreuder in de catacomben tegen ESPN.

"Waar we op gehamerd hebben, is dat er een frisse ploeg op het veld moet staan met energie en speldiscipline. Uiteindelijk hebben we dat prima gedaan. Vijf minuutjes na rust hadden we het lastig, maar daarna kwamen we weer goed in de wedstrijd."

Ajax was in de slotfase nog dicht bij de overwinning. Foto: Pro Shots

'We moeten dit blijven leveren'

Schreuder vond het positief dat Ajax ook in de slotfase - veel spelers van de landskampioen oogden toen vermoeid - nog kansen kreeg op de overwinning. Zo was Edson Álvarez dichtbij.

"Zeker aan het einde kregen we nog twee of drie grote kansen. Uiteindelijk hebben we alles gegeven, dat is het belangrijkste. Het resultaat is zeker niet goed, we moeten hier gewoon winnen. Zeker als je ziet hoeveel kansen en mogelijkheden we kregen", zei de trainer.

"Maar de manier waarop we speelden en op het veld stonden, daar kijk je als trainer naar. Dat neem je mee en dat is wel een verschil met de laatste weken voor de winterstop. We hadden een goede stap kunnen zetten, maar we moeten dit blijven leveren. Dan komen de resultaten vanzelf."

De volgende Eredivisie-wedstrijd van Ajax is zaterdag, wanneer nummer vier FC Twente op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Woensdag staat eerst een uitduel met FC Den Bosch in het bekertoernooi op het programma.

