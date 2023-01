Pijnlijk debuut Cambuur-coach Ultee tegen Volendam, Excelsior klopt Groningen

SC Cambuur is de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. De club uit Leeuwarden ging zondag bij het debuut van trainer Sjors Ultee pijnlijk met 0-3 onderuit tegen directe concurrent FC Volendam. Later op de dag eindigde Excelsior-FC Groningen in 1-0 door een doelpunt van Redouan El Yaakoubi.

Het zag er bij Cambuur-Volendam al snel erg slecht uit voor de thuisploeg. In de achtste minuut zorgde Bilal Ould-Chikh voor 0-1 door goed af te werken uit een lage voorzet en een minuut later verdubbelde Robert Mühren al koeltjes de voorsprong.

In het vervolg van de wedstrijd probeerde Cambuur iets terug te doen, maar overtuigde de ploeg van Ultee niet. Zo'n twintig minuten voor tijd werd het zelfs 0-3, toen invaller Henk Veerman bij zijn eerste balcontact raak kopte uit een vrije trap van aanvoerder Carel Eiting.

Met het verlies tegen Volendam zet Cambuur, waar Ultee in november werd aangesteld als opvolger van Henk de Jong, een pijnlijke reeks voort. Sinds de 3-0-zege op PSV op 1 oktober werd één keer gelijkgespeeld en zes keer verloren.

Voor het geplaagde Volendam komt juist een dramatische serie ten einde. De ploeg van coach Wim Jonk had sinds 28 augustus niet meer gewonnen en boekte de tweede overwinning van het Eredivisie-seizoen.

Onder in de Eredivisie heeft de nieuwe hekkensluiter Cambuur acht punten, één minder dan Volendam. Daarboven bezet FC Emmen met elf punten de zestiende positie. Cambuur reist in de volgende speelronde af naar de Drentse club.

Sjors Ultee zal zich iets anders hebben voorgesteld van zijn debuut als Cambuur-trainer. Foto: Pro Shots

El Yaakoubi matchwinner bij Excelsior-FC Groningen

Bij het duel tussen Excelsior en FC Groningen, eveneens twee laagvliegers in de Eredivisie, viel lange tijd weinig te genieten. De grootste kans van de eerste helft was voor de pas zeventienjarige Groningen-debutant Thom van Bergen, die de uitblinkende keeper Stijn van Gassel van dichtbij zag redden.

Van Bergen vond ook na rust Van Gassel op zijn weg, waarna de kansen voor de thuisploeg toenamen. Nadat Marouan Azarkan (redding Michael Verrips) en Kenzo Goudmijn (paal) al gevaarlijk waren geweest, had El Yaakoubi met een kopbal uit een corner wél succes.

De debuterende FC Groningen-trainer Dennis van der Ree, die met een gemiddelde van 21 jaar en 170 voor de jongste basisploeg van de club ooit in de Eredivisie koos, zag zijn formatie vervolgens amper nog iets creëren.

'De Trots van het Noorden' leed al de negende nederlaag van het seizoen, staat nipt boven de degradatiestreep (vijftiende) en moet zich dus zorgen maken. Over een week komt koploper Feyenoord op bezoek.

Excelsior won na drie verliespartijen op rij weer eens en nam juist afstand van de onderste plaatsen. De ploeg van coach Marinus Dijkhuizen is de nummer twaalf en gaat in de volgende speelronde op bezoek bij stadgenoot Sparta Rotterdam.

