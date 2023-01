Debutant Ultee hekkensluiter met Cambuur door pijnlijk verlies tegen Volendam

Delen via E-mail

SC Cambuur is de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. De club uit Leeuwarden ging zondag bij het debuut van trainer Sjors Ultee pijnlijk met 0-3 onderuit tegen directe concurrent FC Volendam.

Het zag er in eigen stadion al snel erg slecht uit voor Cambuur. In de achtste minuut zorgde Bilal Ould-Chikh voor 0-1 door goed af te werken uit een lage voorzet en een minuut later verdubbelde Robert Mühren al koeltjes de voorsprong.