Geplaagd Ajax zet belabberde reeks voort met gelijkspel bij NEC

Ajax is er zondagmiddag ook bij de hervatting van de Eredivisie niet in geslaagd om een overwinning te boeken. De ploeg van trainer Alfred Schreuder kwam op bezoek bij NEC niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Ajax kwam in Het Goffertstadion na een goedlopende aanval nog wel op voorsprong via Davy Klaassen, maar die voorsprong werd in de tweede helft weggeven. Landry Dimata tikte de gelijkmaker achter Remko Pasveer, die mocht starten omdat aankoop Gerónimo Rulli nog niet speelgerechtigd was.

Door het 1-1-gelijkspel gaat Ajax verder waar de regerend landskampioen voor de WK-break was gebleven. In de laatste week voor de winterstop speelde Ajax in een rampweek gelijk tegen laagvliegers Vitesse en FC Emmen en werd er voor eigen publiek verloren van PSV.

Het is voor het eerst sinds eind 2012 dat Ajax vier opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden op rij zonder overwinning blijft. Destijds stond de club uit de hoofdstad onder leiding van Frank de Boer, die de ploeg dat seizoen alsnog naar de titel leidde.

Door de uitbreiding van de belabberde reeks zal de druk op Schreuder toenemen. De bekritiseerde Barnevelder had tegen NEC niet de beschikking over zijn eerste keuze. Onder anderen Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus waren wegens ziekte afwezig.

Op de ranglijst is de schade voor Schreuder en Ajax nog te overzien, omdat concurrenten Feyenoord, PSV en AZ dit weekend ook punten verspeelden. De Amsterdammers staan op de tweede plek en hebben drie punten achterstand op koploper Feyenoord.

Top vijf Eredivisie 1. Feyenoord 15-34 (+22)

2. Ajax 15-31 (+27)

3. PSV 15-31 (+22)

4. FC Twente 15-30 (+17)

5. AZ 15-30 (+9)

Davy Klaassen bezorgde Ajax nog een goede start. Foto: Pro Shots

Klaassen opnieuw maker van openingsdoelpunt

Ajax begon zonder de vele afwezigen vrij aardig aan het duel met NEC. Brian Brobbey stond binnen het kwartier aan de basis van de eerste grote kans van de wedstrijd. Francisco Conceição, die voor het eerst in de basis begon, slaagde er alleen van dichtbij net niet in om binnen te tikken.

In het vervolg van de eerste helft hing het Amsterdamse openingsdoelpunt alsnog in de lucht. Oud-Ajacied Jasper Cillessen redde knap op een poging van Edson Álvarez en Kenneth Taylor schoot geheel vrijstaand vanaf de rand van het strafschopgebied naast het doel.

Klaassen had in tegenstelling tot zijn ploeggenoten het vizier wél op scherp. De middenvelder tikte binnen na voorbereidend werk van Dusan Tadic en de gretige Conceição. Het betekende voor Klaassen zijn 69e goal in de Eredivisie en het was de 25e keer dat hij de 1-0 maakte.

Jasper Cillessen onderscheidde zich tegen zijn oude werkgever. Foto: Pro Shots

Ook Brobbey valt uit

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Ajax, dat zich vroeg in de tweede helft alsnog liet verrassen. Dimata werd niet goed gedekt na een vrije trap van Oussama Tannane. Het betekende voor Ajax de negende Eredivisie-wedstrijd met een tegendoelpunt op rij.

Na de gelijkmaker creëerde Ajax niet meer zo veel kansen als in de eerste helft. De zorgen werden nog groter door het uitvallen van Brobbey, die een schouderblessure had. Lorenzo Lucca viel in, maar ook met de lange Italiaan wist Ajax nauwelijks gevaar te stichten.

Daardoor bleef NEC relatief eenvoudig op de been, al kon Cillessen zich in de slotminuten nog één keer onderscheiden tegen zijn oude werkgever. Hij redde knap op een kopbal van Álvarez en kon vervolgens vieren dat NEC voor het eerst sinds maart 2016 een punt afsnoepte van Ajax.

