Slot baalt vooral dat Feyenoord ondanks waarschuwing slecht startte in Utrecht

Arne Slot baalt na het 1-1-gelijkspel van Feyenoord op bezoek bij FC Utrecht vooral van de slechte start van de Rotterdammers. De trainer zag zijn ploeg al binnen drie minuten op achterstand komen door een treffer van oud-Feyenoorder Jens Toornstra.

"Er is voorafgaand aan de wedstrijd veel aandacht gevestigd op de manier waarop FC Utrecht zou starten, in combinatie met het publiek en de scheidsrechter van dienst vandaag (Bas Nijhuis, red.)", vertelde Slot tegen ESPN na het puntenverlies in De Galgenwaard.

Ondanks die uitgebreide voorbesprekingen, ging het vroeg mis voor Feyenoord. Uitgerekend Toornstra, die begin dit seizoen nog het shirt van Feyenoord droeg, maakte het openingsdoelpunt. Hij kon binnentikken na voorbereidend werk van Bas Dost.

"We moeten in zo'n beginfase veel eerder voor de lange bal kiezen", zei de trainer. "Bij het tegendoelpunt hebben we daar twee of drie keer de kans voor gehad. Dan blijven we toch in het korte combinatiespel hangen en daar valt de goal vervolgens uit."

"Dan sta je 1-0 achter in een uitverkocht stadion, met Bas Nijhuis als scheidsrechter. Dat zijn niet de ideale omstandigheden om een wedstrijd door te komen", vervolgde hij. "Al is dat natuurlijk niet de reden dat we hier puntenverlies lijden."

Slot: 'Zag veel spelers met kramp bij Utrecht'

Slot was gematigd tevreden over het spel van Feyenoord in het vervolg van het duel. Hij zag dat de koploper nauwelijks kansen creëerde, maar via Alireza Jahanbakhsh alsnog de verdiende gelijkmaker maakte. Die goal was volgens Slot het resultaat van goed positiespel.

"Ik vond dat we aan de bal vrij goed speelden", zei Slot. "Natuurlijk creëerden we niet veel kansen, maar we hebben ze wel vermoeid door de bal goed rond te laten gaan. Ik zag bij Utrecht veel spelers met kramp. Bij ons konden de invallers vervolgens een prima indruk maken."

Door het zwaarbevochten punt eindigt Feyenoord deze speelronde alsnog als koploper. De club uit Rotterdam heeft 34 punten. Ajax verzuimde door een 1-1-gelijkspel bij NEC te profiteren van het puntenverlies van Feyenoord en heeft nog altijd drie punten minder.

