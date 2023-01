Vilhena helpt Salernitana aan punt tegen het Torino van Schuurs

Tonny Vilhena heeft Salernitana zondag in de Serie A aan een gelijkspel tegen het Torino van Perr Schuurs geholpen. De wedstrijd in Salerno eindigde in 1-1.

De 28-jarige Vilhena bracht Salernitana in de 49e minuut op gelijke hoogte. Het was zijn tweede treffer voor Salernitana, waar hij sinds afgelopen zomer speelt. De vijftienvoudig international maakte eind augustus zijn eerste competitiedoelpunt.

Antonio Sanabria had in de 36e minuut voor de openingstreffer gezorgd namens Torino, waar oud-Ajacied Schuurs de hele wedstrijd meedeed. Vilhena stond eveneens negentig minuten in het veld.

Salernitana was het tweede deel van de competitie deze week begonnen met een 1-2-nederlaag tegen AC Milan en staat momenteel op de veertiende plek. Torino bezet de tiende positie in de Serie A.

Later op zondag staan nog onder meer Sampdoria-Napoli (18.00 uur) en AC Milan-AS Roma (20.45 uur) op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen