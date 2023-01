Koploper Napoli herstelt zich van misstap, Vilhena helpt Salernitana aan punt

Delen via E-mail

Napoli heeft zich zondag in de Serie A hersteld van de eerste competitienederlaag van het seizoen. De koploper won met 0-2 bij Sampdoria. Eerder op de dag hielp Tonny Vilhena Salernitana aan een punt tegen Torino: 1-1.

Napoli kreeg na zes minuten de uitgelezen kans om de score te openen tegen Sampdoria, maar Matteo Politano schoot vanaf 11 meter op de paal. In de negentiende minuut was het wel raak voor de bezoekers via Victor Osimhen, die van dichtbij afrondde.