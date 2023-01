Ook Feyenoord lijdt puntenverlies in Eredivisie ondanks late goal Jahanbakhsh

Feyenoord is zondag teleurstellend aan de tweede seizoenshelft in de Eredivisie begonnen. De ploeg van trainer Arne Slot kwam een vroege achterstand tegen FC Utrecht in de slotfase te boven, maar leed wel puntenverlies: 1-1.

Jens Toornstra tekende in Stadion Galgenwaard al na drie minuten voor de openingstreffer tegen zijn oude club Feyenoord. De gelijkmaker viel pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Alireza Jahanbakhsh voorkwam dat de Rotterdammers voor het eerst sinds 18 september een Eredivisie-wedstrijd verloren.

Door het benauwde gelijkspel blijft Feyenoord na deze speelronde hoe dan ook koploper in de Eredivisie. De ploeg van Slot heeft vier punten meer dan Ajax, dat om 14.30 uur nog tegen NEC speelt. PSV leed zaterdagavond puntenverlies in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-0) en AZ beet zich stuk op Vitesse: 1-1.

Feyenoord kende geen ideale voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Vaste krachten Gernot Trauner en Quinten Timber vielen weg met blessures. Het lukte Feyenoord bovendien (nog) niet om middenvelder Ramiz Zerrouki los te weken bij FC Twente.

FC Utrecht, dat een zegereeks van vier duels ten einde zag komen in de Eredivisie, speelde de eerste officiële wedstrijd onder Michael Silberbauer als trainer. De Deen werd eind december aangesteld als opvolger van Henk Fraser, die vertrok na een aanvaring met Amin Younes op de training. FC Utrecht staat momenteel zevende in de Eredivisie.

Top vijf Eredivisie 1. Feyenoord 15-34 (+22)

2. PSV 15-31 (+22)

3. Ajax 14-30 (+27)

4. FC Twente 15-30 (+17)

5. AZ 15-30 (+9)

Jens Toornstra zorgde al na drie minuten voor de openingstreffer van FC Utrecht tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

Toornstra doet zijn oude club razendsnel pijn

In zijn eerste wedstrijd zag Silberbauer zijn ploeg uit de startblokken schieten voor eigen publiek. Uitgerekend Toornstra, die tussen 2014 en 2022 liefst 313 duels voor Feyenoord speelde, deed zijn oude club pijn door de bal op aangeven van Bas Dost binnen te schuiven. De middenvelder vierde zijn treffer ingetogen.

Niet lang daarna was Feyenoord al dicht bij de gelijkmaker, maar een poging van Danilo belandde op de lat. Het was de enige grote kans die de Rotterdammers afdwongen in de eerste helft. De koploper speelde slordig en op een te laag tempo om de thuisploeg ook maar een beetje aan het wankelen te brengen. Extra domper was de uitvalbeurt van Igor Paixão, die de strijd na 33 minuten moest staken.

Tekenend voor het optreden van Feyenoord was een ongecontroleerde terugspeelbal van Lutsharel Geertruida vlak voor rust, waarmee hij een corner weggaf. Daaruit kopte Mike van der Hoorn een meter naast. Dost had vlak daarvoor al de buitenkant van de paal geraakt, al ging al snel de vlag omhoog vanwege buitenspel.

Alireza Jahanbakhsh schoot Feyenoord in de slotminuut van de reguliere speeltijd naar een punt. Foto: Pro Shots

Feyenoord ontsnapt toch nog aan nederlaag

Na rust veranderde weinig aan het spelbeeld. FC Utrecht speelde zeker niet goed, maar had ook weinig te vrezen van Feyenoord. Na een uur greep Slot in door Jahanbakhsh en Santiago Giménez te brengen voor Javairô Dilrosun en Danilo. Ook verdediger Jacob Rasmussen verliet het veld na een verkeerde landing op zijn arm.

Veel beter ging Feyenoord niet voetballen, al drong de ploeg van Slot na rust wel wat meer aan en kregen de Rotterdammers twintig minuten voor tijd tot twee goede kansen. Sebastian Szymanski schoot in het strafschopgebied over en doelman Vasilis Barkas keerde met zijn been een inzet van de uitgebroken Giménez.

Daarmee was het slotoffensief van Feyenoord aangebroken, al liet FC Utrecht zich zo nu en dan ook gevaarlijk zien. Na een matige vrije trap van Szymanski kwamen de bezoekers met de schrik vrij toen een diagonaal schot van Tasos Douvikas op de paal belandde.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Feyenoord alsnog loon naar werken dankzij Jahanbakhsh, die van dichtbij hard raak schoot. Giménez leek diep in blessuretijd zelfs nog op fraaie wijze de winnende treffer binnen te koppen, maar deed dat in buitenspelpositie, waardoor Feyenoord de tweede seizoenshelft teleurstellend begon.

