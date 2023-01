Ajax start met Conceição op bezoek bij NEC, zieke Bergwijn en Berghuis afwezig

Delen via E-mail

Ajax begint zondagmiddag bij de hervatting van de Eredivisie tegen NEC zonder Steven Bergwijn. De aanvaller schijnt ziek te zijn en wordt vervangen door Francisco Conceição. De nieuwe doelman Gerónimo Rulli is nog niet van de partij.

De twintigjarige Conceição start voor het eerst in de basis van Ajax. Hij speelt als rechtsbuiten, waardoor Dusan Tadic op zijn favoriete positie als linksbuiten staat opgesteld. Brian Brobbey, vorig seizoen matchwinner namens Ajax op bezoek bij NEC, is de spits.

Naast Bergwijn zijn ook Steven Berghuis en Mohammed Kudus ziek. Zij zijn niet naar Nijmegen afgereisd. Eerder deze week was Kenneth Taylor ook ziek, maar de middenvelder start wel tegen het NEC van ex-Ajacieden Jasper Cillessen en Lasse Schöne.

Ook in de achterhoede was het puzzelen voor Schreuder, die Daley Blind deze winter zag vertrekken. Het lijkt erop dat Calvin Bassey en Jurriën Timber het centrale duo vormen en Devyne Rensch fungeert als linksback. Jorge Sánchez is dan de rechtsback.