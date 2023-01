Gakpo kende geen zenuwen voor Liverpool-debuut: 'Ben goed opgevangen'

Cody Gakpo kijkt met een positief gevoel terug op zijn debuut voor Liverpool. De 23-jarige aanvaller is ook blij over zijn ontvangst bij de Engelse topclub.

Gakpo, die eind december overkwam van PSV , kreeg zaterdag van manager Jürgen Klopp een basisplaats in het thuisduel met Wolverhampton Wanderers in de derde ronde van het toernooi om de FA Cup.

"De atmosfeer was geweldig, het was een goede pot om te spelen", blikt Gakpo in gesprek met Ziggo Sport terug op zijn vuurdoop. Liverpool speelde met 2-2 gelijk en moet daardoor nog een keer tegen Wolverhampton Wanderers spelen om te bepalen wie doorgaat naar de vierde ronde.

"Bij vlagen heb ik goede dingen laten zien, op andere momenten kon het beter. Ik was bijvoorbeeld soms slordig in de passing", zei de aanvaller.

Van plankenkoorts had de Oranje-international, die vrijdag hoorde dat hij zou starten, geen last.

"Ik ben hier goed opgevangen, iedereen probeert me te helpen. Dat neemt een deel van de zenuwen weg. Liverpool is een heel warme club, het is echt een familie. Als je nieuw bent, is dat fijn. Ik heb ook veel contact met Virgil van Dijk, hij probeert me te helpen."