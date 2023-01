Van Nistelrooij ziet tandeloos PSV: 'Dan ben je afhankelijk van zo'n VAR-moment'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij was zaterdag teleurgesteld over het spel van zijn ploeg in het 0-0-gelijkspel tegen Sparta. Hij wilde daarbij niet naar de scheidsrechter wijzen, maar vond wel dat de Eindhovenaren een strafschop hadden moeten krijgen.

Van Nistelrooij had na afloop een nuchtere analyse. "We waren niet goed genoeg om de wedstrijd te winnen", zei de PSV-trainer tegen ESPN. "We creëerden te weinig. Sparta verdedigde bovendien goed en compact. Ze gaven weinig weg. Ons positiespel was niet goed genoeg om een gaatje te vinden."

In de slotfase dacht PSV alsnog een mogelijkheid te krijgen om op voorsprong te komen. Scheidsrechter Sander van der Eijk werd naar de kant geroepen vanwege een vermeende overtreding van Sparta-verdediger Michael Pinto op Jordan Teze in het zestienmetergebied, maar de arbiter oordeelde dat het geen penalty was.

"We waren afhankelijk van zo'n VAR-moment", zei Van Nistelrooij daarover. "Ik vond het een penalty, want er was contact. Maar goed, als je daarvan afhankelijk bent, weet je dat je geen goede wedstrijd hebt gespeeld. Daar moeten we het vandaag niet in gaan zoeken."

Ook aan de houding van Joey Veerman, die bij zijn wissel foeterend naar de kant liep, wilde Van Nistelrooij niet te zwaar tillen. "Ik vond het geen misbaar van hem", relativeerde de PSV trainer. "Hij ging zitten en baalde gewoon dat de wedstrijd zo liep."

PSV staat nog altijd tweede in de Eredivisie, maar kan zondag voorbijgestreefd worden door Ajax. De Eindhovenaren gaan volgende week zondag op bezoek bij Fortuna Sittard.

