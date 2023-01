Noppert keepte met tegenzin in oranje: 'Dan krijg je weer die poppenkast'

Andries Noppert had zaterdag tegen RKC Waalwijk (0-0) liever niet in het oranje gespeeld. De doelman van sc Heerenveen wilde vanwege zijn avontuur bij het Nederlands elftal graag in een andere kleur keepen, maar kreeg geen toestemming van de arbitrage.

Noppert debuteerde bij het WK in Qatar voor Oranje. De 28-jarige keeper stond wekenlang in het middelpunt van de belangstelling. Hij wilde bij zijn rentree bij Heerenveen niet nog meer aandacht op zich vestigen met een oranje tenue.

"Ik was zelf geen voorstander van het oranje en de club ook niet", zei Noppert in gesprek met ESPN. "We hadden aangegeven dat we liever in een andere kleur speelden. Als dat niet wordt geaccepteerd, moet je dat accepteren."

"Gelukkig hoef ik er zelf niet veel naar te kijken, maar ik heb het liever niet", vervolgde de Fries. "Dan krijg je weer die poppenkast eroverheen. Er wordt al veel over me geschreven. Als je me dan ook nog in het oranje zet, dan blijft het zo."

Noppert verrichtte tegen RKC enkele belangrijke reddingen. Foto: Pro Shots

'Er is nog werk aan de winkel'

Noppert kijkt met een positief gevoel terug op het WK, maar is blij dat hij nu weer in actie mag komen voor Heerenveen. "Het was een mooie periode, maar we spelen nu weer een wedstrijd tegen RKC. Met een punt moet je niet blij zijn, maar het is nou eenmaal zo."

Door het resultaat in Waalwijk heeft Heerenveen dit seizoen al vijf keer 0-0 gespeeld. "Dat zegt dat we moeite hebben met scoren", reageerde de doelman nuchter. "We kwamen nu wat vaker bij de goal, maar we gingen daar niet goed mee om. Er is nog werk aan de winkel."

Heerenveen komt woensdag alweer in actie tegen FC Volendam in het kader van de KNVB-beker. Zaterdag wacht de competitiewedstrijd tegen AZ.

