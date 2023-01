Zwak PSV morst bij hervatting Eredivisie punten tegen Sparta

PSV heeft zaterdag bij de hervatting van de Eredivisie punten gemorst in de titelstrijd. De Eindhovenaren bleven in eigen huis steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Sparta Rotterdam.

PSV dwong weinig kansen af tegen het goed verdedigende Sparta. In de slotfase leek de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij nog een penalty te krijgen, maar tegen het advies van de VAR in wees scheidsrechter Sander van der Eijk niet naar de stip nadat Jordan Teze tegen de grond was gegaan.

Door de puntendeling met Sparta dreigt PSV gelijk schade op te lopen in de titelstrijd met Feyenoord, Ajax, FC Twente en AZ. Koploper Feyenoord speelt zondag uit tegen FC Utrecht en Ajax neemt het in Nijmegen op tegen NEC. De twee rivalen kunnen zodoende uitlopen op PSV, dat voorlopig wel tweede in de Eredivisie staat.

Revelatie Sparta Rotterdam blijft verrassend goed meedraaien in de subtop van de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn bezet de zesde plaats en heeft maar vijf punten minder dan nummer vier FC Twente en nummer vijf AZ. FC Twente won vrijdag met 2-0 van FC Emmen en AZ bleef zaterdag op 1-1 steken tegen Vitesse.

Voor PSV was de wedstrijd tegen Sparta het eerste duel zonder sterspeler Cody Gakpo. De linksbuiten werd na het voor hem succesvolle WK in Qatar, waar hij drie keer trefzeker was, voor ongeveer 50 miljoen euro verkocht aan Liverpool. Daar maakte hij zaterdag zijn debuut.

Stand in top van de Eredivisie 1. Feyenoord 14-33 (+22)

2. PSV 15-31 (+22)

3. Ajax 14-30 (+27)

4. FC Twente 15-30 (+17)

5. AZ 15-30 (+9)

6. Sparta Rotterdam 15-25 (+9)

Aanvoerder Luuk de Jong kon PSV niet bij de hand nemen. Foto: Getty Images

PSV kan niet overtuigen zonder Gakpo

Na het vertrek van Gakpo waren bij PSV alle ogen gericht op Anwar El Ghazi en Noni Madueke, maar de twee buitenspelers konden in de eerste wedstrijd zonder de sterspeler geen indruk maken in het Philips Stadion.

Luuk de Jong kreeg na acht minuten de eerste mogelijkheid, maar zijn poging miste richting en kracht. De spits was na een half uur spelen voor het eerst écht dicht bij een voorsprong. Zijn kopbal belandde echter in de handen van Sparta-doelman Nick Olij. Ook een vrije trap van Joey Veerman ging er niet in.

Ook na rust dwong PSV weinig kansen af, wat tot de nodige irritaties leidde. Sparta beet nog even van zich af met een schot van Vito van Crooij en een flipperkast uit een hoekschop, maar in beide gevallen hield PSV-keeper Walter Benítez zijn doel schoon.

In de slotfase was Madueke nog het dichtst bij een voorsprong. Na goed doorzetten van Guus Til, die voor Xavi Simons binnen de lijnen was gekomen, kwam de bal op de achterlijn bij Madueke. Van dichtbij stuitte de aanvaller op Olij.

Tien minuten voor tijd leek PSV nog een penalty te krijgen toen scheidsrechter Van der Eijk door de VAR naar de kant werd geroepen na een lichte charge van Micha Pinto op Teze. Van der Eijk negeerde het advies van de videoscheidsrechter. Een penalty was ook te veel geweest voor PSV op een teleurstellende avond.

Scheidsrechter Sander van der Eijk gaf geen penalty aan PSV, ondanks dat de VAR hem naar de kant riep. Foto: Pro Shots

