Voormalig PSG-speler en olympisch kampioen Modeste M'Bami (40) overleden

Oud-middenvelder Modeste M'Bami is zaterdag op veertigjarige leeftijd overleden, melden zijn oude clubs Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. De voormalig international van Kameroen is bezweken aan een hartaanval.

In 2006 ruilde M'Bami PSG in voor Marseille, waarvoor hij honderd keer in actie kwam. Ook speelde hij voor onder meer het Franse CS Sedan, het Spaanse Almería en enkele clubs uit China en Saoedi-Arabië. Hij sloot zijn carrière in 2016 af bij Le Havre.