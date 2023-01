Weghorst staat voor droomtransfer naar Manchester United van Ten Hag

Wout Weghorst lijkt een droomtransfer naar het Manchester United van manager Erik ten Hag te maken. De Engelse recordkampioen zou in gesprek met zijn werkgever Burnley zijn om de spits tot het einde van het seizoen te huren, melden The Athletic en Tubantia

Weghorst verkeert de laatste weken in bloedvorm. De spits bewees dat al in de kwartfinale tegen Argentinië op het WK in Qatar. Hij scoorde als invaller twee keer in de slotfase van de legendarische wedstrijd en loodste Nederland daarmee naar een verlenging. Oranje ging na penalty's alsnog onderuit tegen de latere wereldkampioen. Weghorst benutte wel zijn penalty.