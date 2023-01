AZ verspeelt dure punten tegen Vitesse, winnend Go Ahead zet sterke reeks voort

AZ heeft zaterdag in de eerste wedstrijd na de winterstop puntenverlies geleden tegen Vitesse. Een knal van Vangelis Pavlidis leek de thuisploeg de zege te bezorgen, maar invaller Mohamed Sankoh maakte vlak voor tijd de 1-1. Go Ahead Eagles won met 0-2 bij Fortuna Sittard en is inmiddels tien competitieduels op rij ongeslagen.

Pavlidis brak een kwartier voor tijd de ban namens AZ. De aanvaller werd met een prachtige assist van Jens Odgaard de diepte ingestuurd en verschalkte vervolgens doelman Kjell Scherpen met een poeier.

AZ leek zodoende af te stevenen op een overwinning, maar Sankoh zorgde alsnog voor een puntendeling. De aanvaller maakte vier minuten voor tijd met zijn knie de gelijkmaker na een voorzet van Carlens Arcus.

Djordje Mihailovic maakte zijn debuut voor AZ, maar de Amerikaanse miljoenenaankoop kwam niet tot scoren. De aanvallende middenvelder ging in de eerste helft alleen op het doel af, maar stuitte op Scherpen. Bij Vitesse deed de herstelde Mitchell Dijks voor de eerste keer mee.

Door het gelijkspel staat AZ nu vijfde in de Eredivisie. Nummer vier FC Twente heeft een beter doelsaldo dan de Alkmaarders (+17 om +9). Vitesse blijft dertiende.

Go Ahead Eagles had weinig moeite met Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Go Ahead zet opmars voort tegen Fortuna

Go Ahead boekte op bezoek bij Fortuna Sittard een simpele 0-2-overwinning. Bas Kuipers en Bobby Adekanye hadden bij rust al de eindstand op het scorebord gezet.

Kuipers was na twintig minuten het eindstation van een aanval via Willum Willumsson en Adekanye. Laatstgenoemde speler verdubbelde vlak voor rust de marge met een stift na een steekbal van Enric Llansana.

Go Ahead heeft de laatste tien duels in de Eredivisie niet verloren (vier zeges, zes remises). De laatste competitienederlaag van de ploeg van trainer René Hake was op 3 september tegen Feyenoord (3-4).

De Deventenaren klimmen naar de negende plek in de Eredivisie. Fortuna bezet de twaalfde plek en staat vier punten boven de degradatiestreep.

Aanbevolen artikelen