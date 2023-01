Miljoenenaankoop Gakpo maakt meteen als basisspeler debuut voor Liverpool

Cody Gakpo gaat zaterdag zijn debuut maken voor Liverpool. De linksbuiten, die twee weken geleden voor ongeveer 50 miljoen euro werd overgenomen van PSV, heeft een basisplaats in de FA Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (aftrap 21.00 uur).

De 23-jarige Gakpo begint als linksbuiten in een voorhoede met verder spits Darwin Núñez en rechtsbuiten Mohamed Salah. Verdediger Virgil van Dijk ontbreekt in de wedstrijdselectie vanwege hamstringklachten.

Gakpo stapte al op Tweede Kerstdag over van PSV naar Liverpool, maar moest een tijdje op zijn debuut wachten omdat zijn werkvergunning nog niet rond was. Daardoor miste de aanvaller op 2 januari de competitiewedstrijd tegen Brentford, die voor Liverpool met 3-1 verloren ging.

Een dag later kreeg Gakpo groen licht van de Britse autoriteiten. Vervolgens werkte hij twee groepstrainingen af, waarin hij indruk maakte op manager Jürgen Klopp. "Het is een genot om hem te zien. Hij is iemand die heel doelgericht is", zei Klopp.

Door blessures van Diogo Jota en Luis Díaz zit Liverpool op dit moment dun in de aanvallers. Het was voor Liverpool één van de redenen om Gakpo deze winter los te weken bij PSV. Daarnaast speelde de topscorer van de Eredivisie een goed WK in Qatar: hij was in alle drie de groepswedstrijden van Oranje trefzeker.