Debuterende Gakpo speelt belangrijke rol voor Liverpool bij gelijkspel tegen Wolves

Liverpool heeft zaterdag bij het debuut van Cody Gakpo gelijkgespeeld tegen Wolverhampton Wanderers in de derde ronde van de FA Cup. De van PSV overgenomen aanvaller speelde een belangrijke rol bij de 1-2, maar Wolves dwong daarna alsnog een replay af: 2-2.

De 23-jarige Gakpo startte als linksbuiten in een voorhoede met verder spits Darwin Núñez en rechtsbuiten Mohamed Salah. Verdediger Virgil van Dijk ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege hamstringklachten.

Alisson schutterde even later echter opnieuw, waardoor Hee-Chan Hwang voor de gelijkmaker kon tekenen. In het vervolg maakte Wolves ook nog 2-3, maar de goal van Toti werd afgekeurd wegens buitenspel. Door de remise wacht nu een beslissingswedstrijd tussen Liverpool en Wolves.