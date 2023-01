Juventus slaat ook tegen Udinese laat toe en boekt achtste zege op rij

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Juventus heeft zaterdag de zegereeks in de Serie A voortgezet. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won in eigen huis nipt van Udinese door een laat doelpunt van Danilo: 1-0. Juventus won woensdag ook al tegen Cremonese door een late goal van Arek Milik.

Juventus leek af te stevenen op het eerste puntenverlies in acht competitieduels, maar Danilo zorgde alsnog voor de overwinning. De verdediger werkte de bal van dichtbij in het net na een knappe aanname én goede voorzet van Federico Chiesa.

Juventus passeert door de zege AC Milan, dat zondag nog in actie komt tegen AS Roma. Nummer vier Internazionale speelt later op de avond een uitwedstrijd tegen Monza. Koploper Napoli neemt zondag op tegen Sampdoria.