Juventus boekt tegen Udinese achtste zege op rij, Dumfries schlemiel bij Inter

Juventus heeft zaterdag de zegereeks in de Serie A voortgezet. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won in eigen huis nipt van Udinese door een laat doelpunt van Danilo: 1-0. Invaller Denzel Dumfries zorgde met een eigen goal in blessuretijd voor puntenverlies voor Internazionale tegen Monza (2-2).

Juventus leek af te stevenen op het eerste puntenverlies in acht competitieduels, maar Danilo zorgde alsnog voor de overwinning. De verdediger werkte de bal van dichtbij in het net na een knappe aanname én goede voorzet van Federico Chiesa.

Udinese, met invaller Kingsley Ehizibue, creëerde aardig wat mogelijkheden om te scoren. Juventus-doelman Wojciech Szczesny hield zijn doel echter schoon, onder meer bij een poging van Walace.

Bij Juventus maakte wereldkampioen Ángel Di María zijn rentree. De 34-jarige Argentijn zorgde af en toe voor gevaar met goed voorbereidend werk bij kansen van Moise Kean. Halverwege de tweede helft werd hij gewisseld voor Milik.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de eigen goal van Denzel Dumfries te zien.

Dumfries kopt in eigen goal

Inter had veel moeite met nummer vijftien Monza. Matteo Darmian, die Dumfries naar de bank had verwezen, opende na tien minuten de score. Patrick Ciurria zorgde meteen daarna voor de gelijkmaker met een fraai afstandsschot.

Lautaro Martínez zorgde halverwege de eerste helft weer voor de voorsprong. De wereldkampioen profiteerde van geklungel achterin bij Monza: 1-2. Dumfries viel tien minuten voor tijd in en zorgde voor een puntendeling door onder druk de bal achter zijn doelman André Onana te koppen. Stefan de Vrij bleef de hele wedstrijd op de bank.

Juventus blijft door de overwinning in de buurt van Napoli. Inter staat al zeven punten achter op de koploper, die zondag in actie komt tegen Sampdoria. Nummer drie AC Milan neemt het dan op tegen AS Roma.

Top 5 Serie A 1. Napoli 16-41 (+24)

2. Juventus 17-37 (+19)

3. AC Milan 16-36 (+15)

4. Inter 17-34 (+13)

5. Lazio 16-30 (+14)

Aanbevolen artikelen