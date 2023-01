El Ghazi vervangt vertrokken Gakpo bij PSV in eerste competitieduel na WK-break

PSV treedt zaterdag met Anwar El Ghazi aan tegen Sparta Rotterdam in de eerste wedstrijd na de winterstop. De aanvaller vervangt Cody Gakpo, die twee weken geleden een toptransfer naar Liverpool maakte.

De keuze van trainer Ruud van Nistelrooij voor El Ghazi komt niet als een verrassing. De aanvaller was ook al de linksbuiten van PSV tegen AC Milan in de laatste oefenwedstrijd voor de hervatting van de Eredivisie. Toen wonnen de Eindhovenaren met 3-0.

PSV verkocht Gakpo op Tweede Kerstdag voor ongeveer 50 miljoen euro aan Liverpool. Het vertrek van de linksbuiten is een flinke aderlating voor Van Nistelrooij. Gakpo was met negen doelpunten topscorer van de Eredivisie. Hij gaf ook nog eens twaalf assists.

De erfenis van Gakpo komt niet alleen op de schouders van El Ghazi te liggen. Van Nistelrooij vestigt ook zijn hoop op Noni Madueke, die in de eerste seizoenshelft lange tijd geblesseerd was. Tegen AC Milan maakte de Brit indruk met twee goals en daarom mag hij ook tegen Sparta in de basis beginnen.

Opvallend is dat Jarrad Branthwaite in het hart van de verdediging de voorkeur krijgt boven André Ramalho. Verder zijn er geen verrassingen in de opstelling van PSV. Luuk de Jong en Xavi Simons beginnen 'gewoon' weer in de basis na het WK voetbal in Qatar. De negentienjarige Simons maakte bij Oranje zijn interlanddebuut.