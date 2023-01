Weghorst scoort bij mogelijk afscheid Besiktas, Janssen belangrijk voor Antwerp

Wout Weghorst heeft zaterdag hoogstwaarschijnlijk met een doelpunt in de derbyzege op stadgenoot Kasimpasa afscheid genomen van Besiktas. De spits, die op weg lijkt naar Manchester United, nam de tweede treffer van de thuisploeg voor zijn rekening in de met 2-1 gewonnen wedstrijd. Vincent Janssen was belangrijk voor Royal Antwerp FC.

Weghorst werd op slag van rust diep gestuurd door Nathan Redmond. De dertigjarige spits haalde in één keer uit met links en schoot via de handen van de keeper raak. Hij verdubbelde de score, nadat Cenk Tosun de openingstreffer had gemaakt.

Weghorst leek bij het juichen afscheid te nemen van het publiek. Hij riep "bye, bye" naar de fans en sloot af met een gebaar van een hartje. Na de wedstrijd werd duidelijk dat de Oranje-international op weg is naar Manchester United.

Het was alweer de derde treffer van Weghorst na het WK. In Qatar transformeerde de dertigjarige aanvaller zich bijna in één klap tot Nederlandse sportlegende door in de slotfase van de kwartfinale tegen Argentinië tweemaal te scoren. Oranje verloor vervolgens alsnog via strafschoppen.

Daarna was Weghorst eenmaal trefzeker tegen Sanliurfaspor in de Turkse beker en scoorde hij in de competitiewedstrijd op bezoek bij Gaziantep FK. Hij staat met acht goals op een gedeelde vijfde plek op de topscorerslijst van de Süper Lig.

Na de treffer van Weghorst werd het nog spannend in de Istanboelse derby. Ahmet Engin verzorgde halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij voor Kasimpasa. Ryan Donk had een basisplaats bij de bezoekers.

Vincent Janssen maakte de 2-0 voor Royal Antwerp tegen KAA Gent. Foto: Getty Images

Janssen belangrijk voor winnend Antwerp

In België was Janssen belangrijk voor Royal Antwerp. De spits, die net als Weghorst minuten maakte op het WK in Qatar, hielp de ploeg van trainer Mark van Bommel met een doelpunt aan een welkome overwinning op KAA Gent.

De 28-jarige Janssen maakte na 64 minuten spelen de 2-0 uit een penalty. Voor de voormalig speler van onder meer AZ en Almere City was dat zijn elfde doelpunt van het seizoen. Daarmee staat hij tweede op de topscorerslijst, achter Paul Onuachu (dertien goals). Michel-Ange Balikwisha maakte na tien minuten de 1-0 in Antwerpen.

Zo boekt Royal Antwerp zijn eerste overwinning sinds 20 oktober. Daarna won de club vijf competitiewedstrijden op rij niet, waardoor de ploeg van Van Bommel naar de derde plaats in de Jupiler Pro League zakte.

De achterstand op koploper KRC Genk is zeven punten. Genk speelt zondag de topper tegen regerend landskampioen Club Brugge, dat sinds kort onder leiding van trainer Scott Parker staat.

