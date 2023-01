Oranje-revelatie Noppert toont WK-vorm ook bij gelijkspel Heerenveen in Waalwijk

Andries Noppert heeft zich na het voor hem succesvolle WK voetbal in Qatar ook onderscheiden in de eerste competitiewedstrijd van Heerenveen. De doelman verrichtte zaterdag tegen RKC een aantal fraaie reddingen, waardoor Heerenveen met een 0-0 huiswaarts keerde.

Een maand geleden speelde de 28-jarige Noppert met Oranje voor ruim 88.000 fans de kwartfinale tegen Argentinië in het Lusail Stadium. Na de verloren penaltyreeks tegen de latere wereldkampioen merkte de Fries op dat zijn status in Nederland volledig veranderd was. De 'Toren van Joure' werd voortdurend op straat herkend en werd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek.

Een transfer maakte een van de weinige uitblinkers van Oranje niet, waardoor Noppert zaterdag 'gewoon' weer onder de lat bij Heerenveen stond. En dus keepte hij niet voor tienduizenden mensen in een megalomaan stadion in Qatar, maar voor enkele duizenden in het Mandemakers Stadion in Waalwijk.

In Brabant bleek Noppert nog steeds over zijn WK-vorm te beschikken. In de eerste helft redde hij knap met zijn voet op een inzet van Mika Biereth en na rust onderscheidde hij zich met een redding op een schot van Mats Seuntjens. Noppert kwam wel goed weg toen Seuntjens na ruim een uur spelen op de paal schoot.

Aan de andere kant blonk ook RKC-doelman Etienne Vaessen uit. De Belg keerde een schot van Milan van Ewijk en was ook in de rebound van Rami Al Hajj alert. Zodoende eindigde het duel in Waalwijk in een doelpuntloos gelijkspel.

Heerenveen en RKC schieten allebei niet zo veel op met een punt. De Friezen blijven achtste staan, terwijl RKC voorlopig de knappe negende plaats inneemt. Later op de dag staan AZ-Vitesse (18.45 uur), Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles (20.00 uur) en PSV-Sparta Rotterdam (21.00 uur) op het programma.

