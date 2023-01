Real Madrid gaat met uniek vreemdelingenlegioen onderuit tegen Villarreal

Real Madrid is zaterdag tegen de tweede nederlaag in La Liga aangelopen. De Spaanse grootmacht, die voor het eerst in de clubhistorie zonder Spanjaard startte, ging met 2-1 onderuit bij Villarreal.

Villarreal zette na rust via Yeremi Pino het overwicht om in een voorsprong. Daarna kwam Real via een penalty van Karim Benzema langszij, maar door een eveneens benutte strafschop van Gerard Moreno zegevierde de thuisploeg alsnog: 2-1.

Real startte voor het eerst in de clubgeschiedenis aan een competitiewedstrijd zonder ook maar één Spaanse speler. De grootmacht sloot het duel af met twee Spanjaarden door invalbeurten van Lucas Vázquez en Marco Asensio.

Het was de tweede seizoensnederlaag van Real in La Liga. De ploeg van coach Carlo Ancelotti verloor begin november met 3-2 van Rayo Vallecano.

Door de nederlaag laat Real na de koppositie over te nemen van FC Barcelona, dat eveneens op 38 punten staat. De Catalaanse topclub komt zondagavond nog in actie tegen Atlético Madrid. Villarreal klimt door de zege naar de vijfde plek.

Top 5 La Liga 1. FC Barcelona 15-38 (+28)

2. Real Madrid 16-38 (+20)

3. Real Sociedad 15-29 (+4)

4. Atlético Madrid 15-27 (+9)

5. Villarreal 16-27 (+7)

Villarreal vliegt uit startblokken

Villarreal begon voortvarend zonder de aan Ajax verkochte doelman Gerónimo Rulli. Francis Coquelin was al na vijf minuten met een prachtige hakbal dicht bij de 1-0, maar zijn poging trof de paal. Daarna had Alex Baena het vizier niet op scherp staan, terwijl Pino op doelman Thibaut Courtois stuitte.

Real groeide in de wedstrijd en creëerde via Benzema en Vinícius Júnior mogelijkheden, maar de veertigjarige keeper Pepe Reina hield de nul. Villarreal sloeg na rust meteen toe. Real verloor de bal in de opbouw, waarna Mino via Courtouis en verdediger Ferland Mendy het net vond.

Real kwam snel langszij via een benutte penalty. De VAR zag hands van Juan Foyth in het strafschopgebied van Villarreal, waarna Benzema vanaf 11 meter koeltjes afrondde. De Fransman evenaarde hiermee het doelpuntentotaal van Real-legende Alfredo Di Stéfano (227) in La Liga.

Drie minuten later gaf arbiter César Soto Grado een strafschop aan Villarreal na hands van David Alaba. Moreno hield vervolgens zijn zenuwen in bedwang. Daarna probeerde Real wederom gelijk te maken, maar grote kansen bleven uit.

Arnaut Danjuma viel vlak voor tijd in bij Villarreal. De Nederlander kreeg diep in blessuretijd de mogelijkheid op de 3-1 nadat Courtois was meegegaan bij een corner van Real, maar de aanvaller schoot de bal net naast het doel.

Barcelona kan zondag tegen Atlético drie punten uitlopen op Real. De eerstvolgende competitiewedstrijd van Real is op 22 januari tegen Athletic Club. Daarvóór wachten nog duels met Valencia (halve finale Super Cup) en opnieuw Villarreal (Copa del Rey).

Aanbevolen artikelen