Blind sprak aantal keer met De Ligt voordat hij tekende bij Bayern München

Daley Blind heeft contact gehad met Matthijs de Ligt voordat hij besloot zich te verbinden aan Bayern München, vertelde de van Ajax overgekomen verdediger zaterdag tijdens zijn presentatie. De 99-voudig Oranje-international beseft dat hij niet verzekerd is van een basisplaats bij 'Der Rekordmeister'.

"Het ging allemaal heel snel, maar ik heb een paar keer met hem gesproken. Hij keek uit naar mijn komst", liet Blind weten. De verdediger speelde in het seizoen 2018/2019 bij Ajax samen met De Ligt, die in de zomer van 2019 verkaste naar Juventus en afgelopen jaar tekende bij Bayern. In dat seizoen veroverde Ajax de landstitel en de KNVB-beker en strandde het pas in de halve finales van de Champions League.

Blind was destijds verzekerd van een basisplaats bij Ajax en ook in de seizoenen daarna niet weg te denken uit de basis. Deze jaargang veranderde dat: vlak voor het WK werd de linkspoot een aantal keer gepasseerd door trainer Alfred Schreuder. Ajax en Blind besloten daarop eind 2022 een punt te zetten achter de samenwerking.

Bij Bayern is de concurrentie nog heviger dan in Amsterdam, weet de routinier. "Ik wil de selectie helpen met mijn ervaring. Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk spelen, maar ik ken mijn status. Ik moet er staan wanneer het elftal mij nodig heeft. Ik weet dat ik misschien niet de eerste optie ben, maar ik zal ervoor strijden om altijd te spelen."

Speculeren over een samenwerking die zich uitstrekt tot na de zomer, wanneer Blinds contract afloopt, deed de international niet. "We zullen in de zomer zien wat er gebeurt."

Bayern zocht een vervanger voor Lucas Hernández

Technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern zag zich genoodzaakt in actie te komen door de zware blessure die linksback Lucas Hernández opliep tijdens het WK.

"Voor de kerstdagen hebben we het eerste contact gelegd. De gesprekken verliepen direct goed", vertelde de bestuurder tijdens de presentatie. "Nu hopen we samen een paar titels te winnen."

Bayern, dat momenteel op trainingskamp in Qatar is, leidt na vijftien speelrondes de dans in de Bundesliga. Nummer twee SC Freiburg volgt op vier punten. De Duitse recordkampioen vervolgt de competitie op 20 januari met een bezoek aan RB Leipzig. In de achtste finales van de Champions League duelleert Bayern met Paris Saint-Germain in een herhaling van de eindstrijd van 2020.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen