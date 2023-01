Deschamps en Franse bond zetten lange samenwerking voort tot en met WK 2026

Didier Deschamps blijft de komende jaren bondscoach van Frankrijk. Het contract van de Fransman, die al ruim tien jaar aan het roer staat, is met liefst vier jaar verlengd tot en met het WK van 2026.

De 54-jarige Deschamps leidde Frankrijk vorige maand nog naar de tweede WK-finale op rij. 'Les Bleus', die in 2018 in de eindstrijd te sterk waren voor Kroatië, verloren daarin na strafschoppen van het Argentinië van Lionel Messi. Het contract van Deschamps liep tot en met het WK in Qatar.

Het Franse elftal staat al sinds juli 2012 onder leiding van Deschamps, die na het EK Laurent Blanc opvolgde. De oud-middenvelder, die als speler met Frankrijk wereldkampioen (1998) en Europees kampioen (2000) werd, was eerder trainer van AS Monaco, Juventus en Olympique Marseille.

Onder leiding van Deschamps boekte Frankrijk weer de nodige successen. Naast twee WK-finales leidde hij het sterrenensemble in 2016 naar de eindstrijd van het EK. Een derde Europese titel bleef uit: Portugal was na verlenging te sterk. In 2021 won Frankrijk de Nations League door Spanje in de finale te verslaan.

Didier Deschamps verloor vorige maand met Frankrijk de WK-finale van Argentinië. Foto: Getty Images

Kritiek op Deschamps vanwege defensieve speelstijl

Ondanks zijn successen krijgt Deschamps ook kritiek. De Fransman hanteert een relatief defensieve speelstijl, terwijl hij de beschikking heeft over misschien wel de beste selectie ter wereld.

Na de verloren WK-finale tegen Argentinië wilde Deschamps niet ingaan op vragen over zijn toekomst, al kreeg hij ook steun. Zo werd hij door de Franse president Emmanuel Macron gevraagd om door te gaan. Na een evaluatie van het WK is besloten om met elkaar verder te gaan.

Deschamps, die 89 van zijn 139 wedstrijden als bondscoach won, richt zich eerst met Frankrijk op het EK van 2024 in Duitsland. De vicewereldkampioen zit in een kwalificatiepoule met Nederland, Griekenland, Gibraltar en Ierland. In 2026 staat het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op het programma.

