Ten Hag plaatst uitblinker Rashford op voetstuk: 'Hij was de hele tijd gevaarlijk'

Erik ten Hag komt na de 3-1-zege van Manchester United op Everton in de FA Cup complimenten voor Marcus Rashford tekort. De spits maakte vrijdagavond het laatste doelpunt en speelde ook een hoofdrol bij de andere twee treffers op Old Trafford.

"Marcus ging voorop in de strijd en toonde de overtuiging die nodig was", zei Ten Hag op zijn persconferentie. "Met zijn goede bewegingen en loopacties was hij negentig minuten lang een dreiging voor de verdedigers van Everton."

De 25-jarige Rashford was al na vier minuten goud waard voor United. Met een passeeractie aan de linkerkant en een scherpe voorzet stelde hij Antony in staat om de bal binnen te glijden. Het eigen doelpunt van Conor Coady in de 52e minuut volgde ook na een actie en voorzet van Rashford.

Diep in de blessuretijd bekroonde de spits zijn sterke wedstrijd door een strafschop te benutten. Vooral doelman David de Gea mocht Rashford dankbaar zijn. De Spanjaard ging na veertien minuten lelijk in de fout door een ogenschijnlijk eenvoudige inzet van Coady bij de tweede paal door zijn benen te laten gaan.

'Het was weer geweldig wat Marcus heeft laten zien'

Rashford staat dit seizoen op dertien doelpunten en zes assists (alle competities), nu al een flinke verbetering ten opzichte van vorig seizoen. De 51-voudig international van Engeland kwam toen niet verder dan vijf treffers en twee assists.

"Hoe meet je de kwaliteit van een speler? Bij een aanvaller kijk je altijd naar doelpunten en assists. Daarom was het weer geweldig wat hij tegen Everton heeft laten zien", zei Ten Hag, die Rashford vorige week ook al prees.

De spits werd voor de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers op de bank gezet, omdat hij zich had verslapen. Als invaller maakte hij toen het winnende doelpunt (0-1). "Marcus heeft geweldige kwaliteiten. Een paar dagen geleden liet hij ook al zijn mentale kracht zien. Hij blijft maar gaan."

Over drie dagen kan Rashford zich opnieuw laten zien bij Manchester United. 'The Red Devils' nemen het dinsdag in de League Cup op tegen Charlton Athletic, dat uitkomt in de League One. Op 14 januari wacht de derby tegen Manchester City.

