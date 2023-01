Sadílek scoort bij emotionele terugkeer na oorsuizen: 'Elk geluid was pijnlijk'

Michal Sadílek is dankbaar dat hij vrijdagavond zijn langverwachte rentree voor FC Twente op heeft kunnen luisteren met een doelpunt. De Tsjech, die door oorsuizen maandenlang niet in actie kwam, liet zich na zijn goal tegen FC Emmen (2-0) geëmotioneerd op het gras in De Grolsch Veste vallen.

"Alle emoties van de afgelopen vier maanden kwamen eruit", zei de 23-jarige Sadílek in gesprek met ESPN. "Het was een heel moeilijke periode voor mij. Dankzij fans en teamgenoten kon ik weer terugkomen. Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die me geholpen hebben."

Mensen die last hebben van oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, horen geluiden die er in werkelijkheid niet zijn. Het kan gaan om hoge of lage pieptonen, maar ook bijvoorbeeld om suizen of andere hinderlijke geluiden. Sommige mensen kunnen daardoor niet meer goed functioneren in het dagelijks leven.

Zo ook Sadílek. De veertienvoudig international van Tsjechië bezocht in de eerste seizoenshelft meerdere wedstrijden van FC Twente om te kijken welk effect dat op hem zou hebben. "Maar de reactie was gewoon slecht. Ik had veel hoofdpijn. Elk geluid was pijnlijk", vertelde de middenvelder, die zelfs zou hebben overwogen om te stoppen.

"Het was een heel moeilijke periode, waarin ik ook slecht sliep. Ik voelde me gewoon niet fijn. Nu ben ik weer langzaam aan het wennen aan alle geluiden. Dat is wel positief. Het komt ook goed. Ik wil nu alleen nog naar de toekomst kijken."

Sadílek, die tegen FC Emmen in de 67e minuut met een fraai schot scoorde, speelde zijn eerste wedstrijd sinds 28 augustus. Eerder dit seizoen werd hij ook al geplaagd door een liesblessure. FC Twente won de wedstrijd tegen FC Emmen met 2-0 en heeft nu net zoveel punten als Ajax en PSV, die dit weekend nog in actie komen.

Top 5 Eredivisie 1. Feyenoord 14-33 (+22)

2. Ajax 14-30 (+27)

3. PSV 14-30 (+22)

4. FC Twente 15-30 (+17)

5. AZ 14-29 (+9)

