Winnend PEC ziet Heracles morsen en pakt periodetitel, Advocaat wint met ADO

PEC Zwolle heeft vrijdag met een vermakelijke 3-2-zege op Almere City de tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie gepakt. Concurrent en koploper Heracles Almelo verspeelde op de valreep punten bij Jong AZ: 1-1. Dick Advocaat boekte zijn eerste zege met ADO Den Haag.

Almere City nam in Zwolle de leiding via de Spanjaard Pascu, waarna PEC-uitblinker Thomas van den Belt het evenwicht met zijn achtste goal van het seizoen vrij snel herstelde.

In Wijdewormer leek Heracles er dankzij een laat doelpunt van Rigino Cicilia voor te zorgen dat PEC het periodefeestje zou moeten uitstellen, maar nog dieper in blessuretijd kwam Jong AZ via Wouter Goes langszij.