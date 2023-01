FC Twente hervat Eredivisie met winst op Emmen bij emotionele rentree Sadílek

Delen via E-mail

FC Twente heeft vrijdag bij de hervatting van de Eredivisie een eenvoudige thuiszege geboekt op FC Emmen: 2-0. Michal Sadílek, die maandenlang uit de roulatie was, beleefde een prachtige rentree door op fraaie wijze te scoren.

Ricky van Wolfswinkel maakte al in de zesde minuut de eerste Eredivisie-treffer van 2023. De spits van Twente reageerde alert bij een van richting veranderde voorzet van Virgil Misidjan en tikte de bal bij de eerste paal binnen.

Emmen kon weinig klaarspelen en moest zich tevredenstellen met kleine kansen voor Rui Mendes en Mohamed Bouchouari. Van Wolfswinkel had namens de thuisploeg een goede mogelijkheid op de 2-0, maar de spits schoot voorlangs.

Sadílek verdubbelde in de tweede helft alsnog de voorsprong met een puik afstandsschot. De middenvelder reageerde emotioneel op zijn goal. De Tsjech dacht namelijk aan stoppen met voetbal vanwege een maandenlange absentie door oorsuizen.

Het doelpunt van Michael Sadílek was fraai.

Alfons Sampsted, de IJslandse verdediger die in de winterstop overkwam van het Noorse Bodø/Glimt, had meteen een basisplaats bij Twente. De gebruikelijke rechtsback Joshua Brenet was na een blessure nog niet fit genoeg voor een hele wedstrijd. Brenet verving Sampsted na ongeveer een uur.