Pechvogel Zoet staat bij Spezia voorlopig aan de kant met kruisbandblessure

Jeroen Zoet kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Spezia. De 32-jarige keeper heeft een zware knieblessure opgelopen en moet daar voorlopig van herstellen.

Zoet moest zich woensdag in de thuiswedstrijd tegen Atalanta na ruim een kwartier laten wisselen na een harde botsing. Spezia meldt vrijdag dat de oud-PSV'er schade aan zijn achterste kruisband heeft en al begonnen is met zijn herstel. Het is onbekend hoelang hij aan de kant staat.