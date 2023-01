Na 'goede evaluatie' grijpt Schreuder in bij Ajax: kleinere selectie en versterkingen

Alfred Schreuder heeft vrij snel na de tegenvallende eerste seizoenshelft te horen gekregen dat hij door mocht als trainer van Ajax. Na die evaluatie besloot hij in te grijpen bij de Amsterdammers: de selectie wordt kleiner en een nieuwe keeper én verdediger zijn gewenst.

Schreuder ging kort na de laatste wedstrijd voor de winterstop, uit tegen FC Emmen (3-3), om de tafel met de clubleiding, die bestaat uit algemeen directeur Edwin van der Sar en de technische tussenpauzen Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra.

"Dat is een goede evaluatie geweest", zei de coach vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de competitiehervatting. "Voor mij was de boodschap duidelijk dat we verder zouden gaan. Bij Ajax moeten we winnen, dat weet ik als geen ander."

Schreuder beleefde teleurstellende eerste maanden als trainer van Ajax. Na jaren van succes sloot de regerend landskampioen de eerste seizoenshelft af als nummer twee van de Eredivisie. Ook in Europees verband viel het tegen: Ajax was in de strijd om de knock-outfase van de Champions League kansloos tegen Liverpool en Napoli en gaat na de winterstop verder in de Europa League.

Volg nieuws over Ajax Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax Blijf met meldingen op de hoogte

In combinatie met de reservebeurt van clubicoon Blind kwam Schreuder daardoor zwaar onder vuur te liggen bij de fans van Ajax. Tijdens de laatste thuiswedstrijd, tegen Vitesse (2-2), werd in de Johan Cruijff ArenA massaal om het vertrek van de coach geroepen. Na elke miskleun in de Eredivisie én Champions League was #SchreuderOut ook een hit op sociale media.

Tijdens de WK-break, waarin Blind vertrok, heeft Schreuder ook zelf in de spiegel gekeken. "Je evalueert jezelf altijd. Er zijn achteraf altijd dingen die je anders had gedaan. Niet alle keuzes waren altijd raak."

Welke keuzes dat waren, wilde Schreuder niet zeggen. In het algemeen zei hij wel dat de energie in zijn ploeg ontbrak. Zoals op de gehele persconferentie was Schreuder vrij defensief in zijn antwoorden, al kwam dat volgens hem niet doordat hij niet tegen kritiek kan. Die laat hem koud. "Ik ben vijftig jaar. Ik maak me daar niet druk om."

Alfred Schreuder kwam na de 3-3 tegen FC Emmen nog zwaarder onder vuur te liggen bij Ajax. Foto: ANP

Kleinere selectie en extra verdediger

Schreuder kondigde wel forse veranderingen aan na de teleurstellende eerste seizoenshelft. Allereerst is de selectie kleiner geworden, omdat de trainer denkt dat dit beter is voor de energie in zijn ploeg. Niet alleen Blind, maar ook Lisandro Magallán (transfervrij naar Elche), Kik Pierie (verhuurd aan Excelsior) en Mohamed Ihattaren (Juventus, was gehuurd) vertrokken uit Amsterdam.

Ook vindt Schreuder dat er een kwaliteitsimpuls nodig is. Zo is de Argentijnse doelman Gerónimo Rulli hard op weg naar Ajax. De dertigjarige keeper wordt naar verluidt voor 10 miljoen euro overgenomen van Villarreal. Daarnaast heeft een nieuwe verdediger prioriteit. Volgens De Telegraaf gaat het om de Argentijn Leonardo Balerdi van Olympique Marseille.

Hakim Ziyech is in elk geval geen optie. De spelmaker wordt de laatste maanden met een hereniging met zijn oude club in verband gebracht. "Voorin zijn we goed bezet", zei Schreuder. "Iedereen weet dat Hakim een goede speler is, maar hij heeft ook een prijskaartje. Voor ons ligt daar geen prioriteit."

Schreuder denkt op basis van de laatste trainingsweken dat een ommekeer bij Ajax mogelijk is. De club staat drie punten achter op koploper Feyenoord en heeft evenveel punten als concurrent PSV. "Ik merk dat er een frisse groep staat die iets wil rechtzetten. We gaan de goede kant op."

Ajax hervat de Eredivisie zondag om 14.30 uur met een uitwedstrijd tegen NEC. Mogelijk ontbreken Steven Berghuis en Kenneth Taylor bij de Amsterdammers. Zij waren de afgelopen dagen ziek. In tegenstelling tot Berghuis heeft Taylor al wel weer meegetraind.

Aanbevolen artikelen