Oranje-international Pelova maakt toptransfer van Ajax Vrouwen naar Arsenal

Victoria Pelova verlaat Ajax Vrouwen voor Arsenal, maakt de Amsterdamse club vrijdag bekend. De 23-jarige aanvallende middenvelder wordt in Londen teamgenoot van onder anderen Vivianne Miedema.

Manager vrouwenvoetbal Daphne Koster begrijpt de stap van Pelova. "Zij is altijd duidelijk geweest in haar wens om ooit naar het buitenland te gaan en wij hebben beloofd haar hierin te steunen", zegt Koster op de site van Ajax. "Die talentontwikkeling is iets waar we binnen Ajax voor staan. Natuurlijk gaan we haar enorm missen."