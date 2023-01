Liverpool weken zonder Van Dijk, Gakpo kan zaterdag debuteren

Virgil van Dijk is de komende weken niet inzetbaar voor Liverpool, zo bevestigde manager Jürgen Klopp vrijdag tijdens een persmoment in aanloop naar het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers van zaterdag. Aanwinst Cody Gakpo kan in die wedstrijd debuteren voor 'The Reds'.

De 31-jarige Van Dijk werd maandag halverwege de Premier League-wedstrijd tegen Brentford (3-1-verlies) vervangen. Inmiddels is uit onderzoek gebleken hoelang de Oranje-international niet kan spelen.

"De diagnose viel niet mee. We hebben het over weken", liet Klopp weten. "Hopelijk gaat het snel. Gelukkig hebben we meer verdedigers in onze selectie."

Het heeft er alle schijn van dat Gakpo zaterdag op Anfield zal debuteren voor Liverpool. "Cody heeft nu twee volledige trainingssessies achter de rug en ik moet je zeggen: het is een genot om hem te zien. Hij is iemand die heel doelgericht is."

Klopp heeft, ook op basis van de beelden die hij heeft gezien, al een goed beeld van de van PSV overgekomen aanvaller. "Hij is sterk in de kleine ruimte en schiet graag van afstand. Verder kan hij goed dribbelen en maakt hij zijn kansen af."

Klopp vindt keuze Gakpo voor Liverpool dapper

De Duitser vindt het in zekere zin ook dapper van Gakpo dat hij heeft gekozen voor Liverpool, dat dit seizoen wisselvallig presteert en slechts zesde staat in de Premier League.

"We hebben het weleens makkelijker gehad. We kunnen geen Champions League-voetbal garanderen voor volgend seizoen, maar Cody heeft daar niet naar gevraagd. Hij weet dit ook allemaal en kan ook de stand zien. Hij wil eraan bijdragen dat het hier weer gaat draaien."

Liverpool verdedigt dit seizoen zijn titel in de FA Cup. Vorig seizoen rekenden 'The Reds' in de finale na een strafschoppenserie af met Chelsea, nadat er in de reguliere speeltijd geen treffers waren gevallen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen