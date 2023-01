Schreuder benadrukt dat hij 'normale band' had met vertrokken clubicoon Blind

Ajax-trainer Alfred Schreuder heeft vrijdag benadrukt dat hij een goede band met de vertrokken clubicoon Daley Blind had. Blind mocht eind december uit Amsterdam vertrekken en tekende donderdag verrassend een contract bij Bayern München.

"Ik heb een normale band met Daley gehad", zei Schreuder vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de hervatting van de Eredivisie. "Hij is een grote speler, dan praat je over dingen. Ook over de situatie waarin hij kwam. Natuurlijk is het niet prettig voor zo'n speler geweest."

Het contract van de 32-jarige Blind werd ruim een week geleden ontbonden, nadat hij onder Schreuder van eerste linksback tot wisselspeler was gedegradeerd. Verschillende media meldden dat een vertrouwensbreuk tussen Blind en Schreuder de reden voor het opmerkelijke besluit was. Blind zou zich tijdens besprekingen verschillende keren kritisch over de trainer hebben uitgelaten.

De verdediger, die verdeeld over twee periodes 333 wedstrijden voor Ajax speelde, ging bij zijn vertrek niet op de reden van de breuk in. Hij schreef in een open brief aan supporters alleen dat hij zijn afscheid bij Ajax zo niet had voorgesteld en dat het door "omstandigheden" zo was gelopen.

Ook Schreuder liet niet het achterste van zijn tong zien. "Ik heb de laatste weken andere keuzes gemaakt en dat heeft het proces verder versneld", erkende de coach wel. "Ik vind het normaal dat je als je niet speelt, je niet blij bent. Ik denk dat we er genoeg over gezegd hebben."

Opvallend genoeg nam Blind geen afscheid van Schreuder toen hij voor het laatst op het trainingscomplex van Ajax was, zo vertelde Schreuder op zijn persconferentie. Na de laatste competitiewedstrijd tegen FC Emmen op 12 november is er volgens Schreuder geen contact tussen de twee geweest. Schreuder zei wil dat hij hem succes had gewenst voor het WK in Qatar.

Daley Blind was onder Alfred Schreuder gedegradeerd van eerste linksback tot wisselspeler. Foto: Pro Shots

'Mooi dat Daley naar Bayern kan'

Donderdag volgde een sensationele wending rond Blind: de transfervrije speler tekende een contract tot het einde van het seizoen bij Bayern München. De Duitse topclub denkt dat de ervaren Blind, die op het WK basisspeler bij het Nederlands elftal was, de ploeg van trainer Julian Nagelsmann van dienst kan zijn.

"Ik was net zoals anderen verbaasd dat hij naar Bayern ging. Ze zullen hun redenen hebben gehad. We weten allemaal dat Daley in balbezit een uitstekende speler is", aldus Schreuder. "Je moet er positief naar kijken. Wat andere mensen vinden of denken, daar kan ik niks aan doen. Dat hoort bij ons. Of ik daar tegen kan? Anders zou ik hier niet zitten."

Ajax hervat zondag onder hoogspanning het seizoen met een uitwedstrijd tegen NEC. Schreuder stond vanwege de teleurstellende resultaten in de eerste seizoenshelft al onder druk in Amsterdam. Het vertrek van Blind heeft de populariteit van Schreuder in Amsterdam bepaald niet goed gedaan.

De regerend landskampioen heeft drie punten minder dan koploper Feyenoord en evenveel punten als concurrent PSV. Er zijn dit seizoen nog twintig competitiewedstrijden te spelen. Het duel met NEC begint zondag om 14.30 uur. Mogelijk zijn Steven Berghuis en Kenneth Taylor daar niet bij. Zij waren de afgelopen dagen ziek.

Programma speelronde 15 Eredivisie Vrijdag, 20.00 uur: FC Twente-FC Emmen

Zaterdag, 16.30 uur: RKC Waalwijk-sc Heerenveen

Zaterdag, 18.45 uur: AZ-Vitesse

Zaterdag, 20.00 uur: Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles

Zaterdag, 21.00 uur: PSV-Sparta Rotterdam

Zondag, 12.15 uur: FC Utrecht-Feyenoord

Zondag, 14.30 uur: NEC-Ajax

Zondag, 14.30 uur: SC Cambuur-FC Volendam

Zondag, 16.45 uur: Excelsior-FC Groningen

