Slot raakt niet in de war van blessures bij Feyenoord: 'Kunnen goed team inzetten'

Hoewel Feyenoord-trainer Arne Slot met Gernot Trauner en Quinten Timber twee basisspelers mist bij de competitiehervatting, heeft hij alle vertrouwen in een positief resultaat in het duel met FC Utrecht van zondag.

"We kunnen nog steeds een goed team op de been brengen", vertelde Slot vrijdag tijdens een persmoment in De Kuip. "Maar als je twee starters niet tot je beschikking hebt, is dat vervelend. Gelukkig hebben we spelers die de plekken kunnen invullen."

Trauner liep in de winterstop een knieblessure op en mist een aanzienlijk deel van de tweede seizoenshelft. Timber hield een voetblessure over aan het oefenduel met FC Emmen van vorige week.

Een extra probleem voor Slot is dat Mats Wieffer, de beoogde vervanger van Timber, een groot vraagteken is voor het treffen van zondag. De oud-speler van Excelsior heeft vrijdag niet getraind. Ook Patrik Walemark en Marcus Pedersen zijn niet helemaal fit bij de hervatting van het seizoen. Walemark deed donderdag wel weer mee aan de training, terwijl Pedersen vrijdag weer meetrainde.

Feyenoord ging in november als koploper de lange winterstop in en zag slechts drie spelers naar het WK afreizen. "Als je dat afzet tegen Ajax en PSV, dan hebben we met een completere selectie kunnen trainen. Dat is een voordeel, maar het is altijd prettig als je spelers hebt die op een WK spelen. Dat betekent dat je goede spelers hebt."

Slot waagt zich niet aan uitspraak over titelkansen

Slot wilde zich niet wagen aan een uitspraak over de titelkansen van zijn ploeg. "We zijn nog maar veertien duels onderweg. In die wedstrijden zijn er vier verschillende koplopers geweest, die allemaal nog steeds dicht bij elkaar staan. En de nummer vijf (FC Twente, red.) staat er ook nog dicht op."

De coach kijkt ook liever naar zijn eigen ploeg. Daarbij ziet hij een duidelijk verbeterpunt in de tweede seizoenshelft. "Aan de bal moet het beter. We moeten meer kansen krijgen uit het vele balbezit dat we al hebben. Ik hoop te zien dat we aan de bal stappen hebben gezet."

Ondertussen is de transfermarkt sinds deze maand officieel open. Mede door de blessure van Trauner en Timber "houdt Feyenoord zijn oren en ogen open", zei Slot.

"Of dat daadwerkelijk gaat leiden tot nieuwe spelers, is een tweede. Feit is dat we op zoek zijn. De kwaliteit is daarbij leidend. We laten ons niet onder druk zetten door het feit dat we snel veel wedstrijden spelen. Het gaat ook om de lange termijn van Feyenoord."

