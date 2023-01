Ceferin krijgt geen uitdager en stevent af op derde termijn als UEFA-voorzitter

De herverkiezing van Aleksander Ceferin als voorzitter van de UEFA is een formaliteit. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de functie, meldt de Europese voetbalbond. De deadline hiervoor verstreek in de nacht van donderdag op vrijdag.

De 55-jarige Ceferin is sinds 2016 voorzitter van de UEFA. De Sloveen werd destijds verkozen boven Michael van Praag. Hij was de opvolger van Michel Platini, die wegens het ontvangen van een dubieuze betaling van de FIFA werd geschorst.

Eerder werd Ceferin herkozen in 2019. Hij kreeg afgelopen najaar al de schriftelijke steun van alle 55 nationale voetbalbonden in Europa voor zijn herverkiezing. De eerste termijn van Ceferin verliep zonder veel spraakmakende gebeurtenissen, maar in de afgelopen jaren was de bestuurder betrokken bij ingrijpende besluiten.