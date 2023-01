Mazraoui heeft ontstoken hartzakje en ontbreekt voorlopig bij Bayern München

Bayern München kan voorlopig niet beschikken over Noussair Mazraoui. De Marokkaanse international heeft een ontstoken hartzakje.

De 25-jarige Mazraoui testte volgens Bayern begin december tijdens het WK in Qatar positief op het coronavirus en miste daardoor de kwartfinales tegen Portugal. Vervolgens was hij in de verloren halve finale tegen Frankrijk wel weer van de partij. In de verloren strijd om het brons tegen Kroatië ontbrak de ex-Ajacied weer.