PSV werkt met vrijwel fitte selectie toe naar hervatting Eredivisie

PSV hervat zaterdagavond met een vrijwel fitte selectie de competitie. Alleen Mauro Júnior en Olivier Boscagli schitteren door afwezigheid in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Boscagli is door een zware knieblessure al maanden uit de roulatie, terwijl Mauro Júnior nog revalideert van een schouderkwetsuur. De 23-jarige Braziliaan werkte op 23 oktober zijn laatste Eredivisie-wedstrijd af, tegen FC Groningen.

In dat duel ging PSV met 4-2 onderuit. Het was een van de liefst vier nederlagen die de Eindhovenaren in de eerste veertien speelrondes leden. Daartegenover staan tien zeges, waardoor nummer drie PSV slechts drie punten minder heeft dan koploper Feyenoord.

Naast Boscagli en Mauro Júnior moet PSV het tegen Sparta uiteraard ook stellen zonder Cody Gakpo, die naar Liverpool is vertrokken. De aanvaller maakte in de eerste veertien speelrondes negen goals en verzorgde ook nog twaalf assists. Daarmee is de Oranje-international rechtstreeks betrokken bij liefst de helft van de Eredivisie-goals van PSV dit seizoen.

"Het was natuurlijk een klap voor ons als staf en groep om Cody te verliezen. Voor iedereen binnen de club en ook de supporters", zei trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag tijdens het persmoment in aanloop naar de ontmoeting met Sparta. "Het gaat om je topspeler die vertrekt. Maar we weten ook dat dit niet tegen te houden was, gezien de situatie waarin PSV verkeerde."

Van Nistelrooij doelde daarmee op het feit dat PSV de miljoenen die Gakpo opleverde broodnodig heeft met het oog op de financiële situatie. De Eindhovenaren moeten om grote verliezen te voorkomen hun operationele tekorten aanvullen met positieve resultaten op de transfermarkt.

Het duel tussen PSV en nummer zes Sparta Rotterdam begint zaterdag om 21.00 uur.

