Gestaakt NFL-duel na hartstilstand Hamlin wordt niet meer uitgespeeld

Het gestaakte duel in de NFL tussen Buffalo Bills en Cincinnati Bengals wordt niet meer hervat of overgespeeld. Het gevolg daarvan is dat het speelschema van de play-offs mogelijk iets wordt aangepast.

In het bewuste duel kreeg de 24-jarige Damar Hamlin een hartstilstand op het veld. Hij zakte in elkaar en bleef roerloos liggen. Na reanimatie op het veld werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Cincinnati, waar hij nog altijd op de intensive care ligt.

Zijn toestand is inmiddels sterk verbeterd. De speler van Buffalo Bills kan zijn handen en voeten bewegen en communiceert ook schriftelijk. Zelfstandig ademen is de volgende stap in zijn herstel.

"Dit was een zeer moeilijke week", reageert NFL-commissaris Roger Goodell in een verklaring. "We blijven hopen op een goed herstel van Damar en worden daarin gesterkt door de verbeteringen in zijn toestand en de steun vanuit het hele land."

De NFL vergadert vrijdag over de aanpassingen in de play-offs. Mogelijk wordt het duel om het kampioenschap van de American Conference op neutraal terrein gespeeld. Dat scenario is van toepassing als een van de deelnemende teams minder wedstrijden heeft gespeeld en als eerste had kunnen eindigen.

De laatste wedstrijden van de reguliere competitie worden de komende dagen ondanks de gebeurtenis bij het duel tussen Buffalo Bills en Cincinnati Bengals 'gewoon' afgewerkt. De teamgenoten van Hamlin spelen zondag tegen de New England Patriots.

