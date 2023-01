Ajax rondt transfer doelman Rulli af en betaalt minimaal 8 miljoen euro

Ajax heeft de komst van Gerónimo Rulli vrijdag afgerond. De dertigjarige doelman komt over van Villarreal en tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot de zomer van 2026, met een optie voor nog een seizoen.

Ajax betaalt 8 miljoen aan Villarreal in ruil voor de doelman. Dit bedrag kan middels bonussen oplopen tot maximaal 10 miljoen. Rulli lag nog tot medio 2024 onder contract in Spanje.

Rulli was dit seizoen en vorig seizoen eerste doelman bij Villarreal, dat momenteel zevende staat in La Liga. Eerder deze winter maakte hij deel uit van de Argentijnse WK-selectie, maar hij kwam in Qatar geen minuut in actie voor de wereldkampioen.