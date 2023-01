City boekt dankzij invallers nipte zege bij Chelsea en loopt in op koploper Arsenal

Manchester City heeft donderdag de Premier League-kraker tegen Chelsea gewonnen. De ploeg van coach Josep Guardiola was op Stamford Bridge met 0-1 te sterk voor de Londenaren en verkleinde de achterstand op koploper Arsenal.

Eerder in de wedstrijd was Nathan Aké al dicht bij de openingstreffer voor City. De Oranje-international, die de hele wedstrijd meedeed, kopte kort na rust op de lat.

Manchester City staat tweede in de Premier League en bracht de achterstand op Arsenal terug tot vijf punten. 'The Gunners' speelden dinsdag thuis met 0-0 gelijk tegen Newcastle United. Chelsea bezet de tiende plaats.

Chelsea en Manchester City konden het publiek op Stamford Bridge in de eerste helft nauwelijks vermaken. Wel moest de thuisploeg in de eerste 22 minuten al twee keer wisselen: Raheem Sterling en Christian Pulisic vielen geblesseerd uit.

Het was tot enkele minuten voor rust wachten op de eerste grote kansen. Eerst schoot Erling Haaland naast namens City en even later schoot Chelsea-invaller Carney Chukwuemeka op de paal.

In de 63e minuut was het wel raak voor City. Mahrez rondde van dichtbij af na een voorzet van Jack Grealish. Beide spelers waren net in het veld gekomen. Chelsea ging daarna nog op jacht naar de gelijkmaker, maar grote kansen creëerden 'The Blues' niet meer.